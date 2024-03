Ranking Wta aggiornato a lunedì 4 marzo | Swiatek numero uno | balzi in avanti per Boulter e Yuan

(Di lunedì 4 marzo 2024) IlWta2024. L’ultima settimana non ha smosso praticamente nulla dato che la top 20 è rimasta invariata. Al comando c’è sempre la polacca Iga, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka e dalla statunitense Coco Gauff. Launo d’Italia è invece Jasmine Paolini, che si gode la quattordicesima posizione. Le grandi protagoniste della settimana sono Katie(+22,27) e Yue(+19,49), vincitrici rispettivamente a San Diego e Austin. Poche novità anche per quanto riguarda le azzurre, che perdono qualche posizioni ma non si allontanano troppo dalla posizione occupata sette giorni fa. Di seguito la classifica aggiornata.Wta ...

