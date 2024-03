Notte di terrore per un’anziana nel sud pontino | picchiata e rapinata in casa Arrestato un 48enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Un fine settimana turbolento quello vissuto a Fondi, soprattutto adi un episodio di furto trasformatosi in una rapina violenta, che ha portato all’arresto di un uomo del luogo. Il malvivente, dopo aver effettuato un’irruzione in un’abitazione alla ricerca di denaro, è stato sorpreso dall’anziana proprietaria e non ha esitato ad aggredirla brutalmente prima di darsi alla fuga con il bottino. L’Episodio di Violenta Rapina Questo caso si inserisce in un contesto di crescente allarme nella provincia, che nelle ultime settimane ha registrato un aumento dei furti in abitazioni. Questi episodi, sempre più spesso, vedono le vittime venire a contatto diretto con i criminali, trasformando semplici furti in rapine a mano armata. L’episodio di Fondi segue altri casi simili avvenuti a Latina e ad Aprilia, dove le vittime si sono trovate ...