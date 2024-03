Michel Dessì | l’inviato di Pomeriggio Cinque che fa gli scoop sui Ferragnez è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da diversi giorni il suo nome è spesso accostato a quello dei. Stiamo parlando didiche ultimamente è riuscito a strappare delle dichiarazioni a Chiara Ferragni e Fedez in seguito alla notizia della crisi lanciata da Dagospia. Quello che non tutti sanno, però, è chedi due exdelche provengono da Taurianova (Reggio Calabria). Ebbene sì,di Alfioe Rosa ‘Rosy’ Stagnitti, che presero parte alla quinta edizione del reality di Canale 5. Il sito della trasmissione riportava queste parole nella scheda dedicata a Rosy, come ricorda Biccy.it: ...