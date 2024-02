Inter in fuga scudetto | Inzaghi | “Bravissimi i ragazzi”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 - Simonevicino alla seconda stella e vicino al suo primo. Il tecnico dell’, grazie al rotondo successo sull’Atalanta nel recupero, viaggia ora con dodici punti di vantaggio sulla Juventus seconda e si gode i meritati applausi per una squadra che ha messo in mostra un gioco strabiliante e spettacolare, di stampo europeo e non a caso lodato oggi proprio da quel Pep Guardiola che si era preso in primavera la Champions League ai danni degliisti. Prestazione pressoché perfetta per l’contro un avversario sulla carta ostico ma domato con facilità dopo le difficoltà dei primi minuti. Passata la paura sul gol annullato a De Ketelaere, l’ha poi preso il volo ancora una volta trascinata da un Lautaro in versione stellare. ...