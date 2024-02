Calzona resta al Napoli? L’idea di Del Genio per il futuro del club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Paolo Delsi è espresso al termine di Sassuolo –, tessendo le lodi del neo tecnico azzurro. Si è conclusa con un netto uno a sei la terza gara della gestione. Unbello, che ha ricordato per larghi tratti quello straripante della scorsa stagione, poco conta il livello dell’avversario, considerando la miriade di punti persi con avversari inferiori, non ultimi Genoa e Cagliari. Sugli scudi anche Osimhen e Kvaratskhelia, autori rispettivamente di una tripletta ed una doppietta, i due top player azzurri potrebbero risultare imprescindibili per la rincorsa Champions, da questa sera distante unicamente sei punti. Del, le parole d’elogio perin diretta Paolo Del, noto giornalista campano, sulle frequenze ...