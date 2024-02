Ternana vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Gli umbri iniziano a vedere la salvezza, mentre gli emiliani vogliono chiudere il discorso promozione.vssi giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 14 presso lo stadio Liberati.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sorprendente vittoria colta sul campo del Palermo ha dato una bella spinta agli umbri che, al momento, sarebbero salvi matematicamente. La squadra di Breda, che ha ottenuto otto punti nelle ultime quattro partite, tuutavia non può concedersi pause avendo soltanto due punti di vantaggio sulla zona playout Il pareggio casalingo contro il Cosenza non ha scosso più di tanto gli emiliani continuano a dominare indisturbati il campionato con sei punti di vantaggio sulla seconda. La squadra di ...