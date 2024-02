(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Aggiornare le competenze per lavorare nellae acquisirne di nuove digitali. È possibile grazie a duegratuiti proposti da Afol Metropolitana e finanziati nel programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Il corsoe organizzazione di magazzino parte a metà marzo nella sede Afolmet di via XX Settembre 26/30 a Legnano (Milano). Durante il percorso, di 52 ore, i partecipanti impareranno le tecniche di consegna, spedizione, stoccaggio e ricevimento merci. Tra i temi la normativa, la classificazione delle merci, il loro inventario, le tecniche di organizzazione del magazzino e la sua sicurezza, la preparazione e la spedizione delle merci e i documenti necessari di accompagnamento. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% e superato la prova finale sarà rilasciato l’attestato con il riconoscimento di ...

Corsi di logistica per la formazione: Afol Metropolitana offre Corsi gratuiti di logistica e digital media per l'occupabilità lavorativa. Competenze pratiche e digitali in due perCorsi formativi a Milano. Informazioni su afolmet.it.ilgiorno

FERCAM e ITS Academy Last: partnership per rivoluzionare il futuro del trasporto sostenibile: (FERPRESS) – Roma, 27 FEB – La collaborazione tra l’azienda di logistica e trasporti altoatesina FERCAM e gli studenti dei Corsi Tecnico Superiore International Logistics Management e Tecnico ...ferpress

Le 8 opere urgenti per far correre il Veneto: dalla A22 fino alla Romea, ecco quali sono: Ma c'è un collo di bottiglia che rischia di ingolfare questi primati logistici soprattutto in chiave export: «La centralità del Brennero nell'accessibilità ai mercati del Nord Europa e su cui ...ilgazzettino