Traffico Roma del 27-02-2024 ore 09 | 00

(Di martedì 27 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere San Lorenzo nuovi lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti disposte alcune variazioni per il servizio delle linee tram 23 19 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus mentre la linea 3 sostituita da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia la linea tram 19 effettua servizio con tram tram Centocelle Porta Maggiore e con bus lungo la tratta a Porta Maggiore Piazza Risorgimento proseguono i lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII con chiusura tra le 22 e le 6 in direzione del Foro Italico e Per lo svolgimento in una cerimonia in Piazza Venezia con la deposizione di una corona di alloro al altare del Milite Ignoto possibili modifiche alla circolazione fino a termine e vento previsto per le 9:30 maggiori informazioni le altre notizie sono disponibili sul ...