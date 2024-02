Sei stanco di uscire con le persone sbagliate? Ecco come scoprire l’amore della tua vita

Leggi tutta la notizia su thegametv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Domanda: Hai realizzato letture psichiche per molti anni. Cosa ti ha motivato a scrivere un libro sull’incontraretua? Ellany: Per anni ho gestito un blog e ogni mese inviavo ai miei clienti una newsletter con un link al mio ultimo articolo. Ricevevo molti complimenti per i consigli che condividevo e una sera mi sono chiesta: “Perché non trasformare questa saggezza in un libro?” Una volta presa questa decisione, il libro ha preso forma in modo molto naturale. È arricchito dalle storie dei miei clienti (con nomi modificati), dalle mie esperienze personali e da aneddoti di famose commedie romantiche di Hollywood. Domanda:ben sai, esistono moltissimi libri sugli appuntamenti e sull’auto-aiuto. Cos’è che rende diverso il tuo libro? Ellany: Molti libri in circolazione si concentrano sul ...