Play-off e play-out Sarà determinante la differenza punti in testa e in coda

(Di martedì 27 febbraio 2024) A sette giornate dalla fine si inizia a delineare la classifica e le posizioni-off e-out. Partendo dalla post season che vale un altro posto in serie D, oltre alle prime classificate dei due gironi di Eccellenza Toscana, la vittoria del Signa a Cerchiaia sul Mazzola rischia di estromettere la squadra di Argilli, attuale quinta, dagli stessi-off. Se infatti, recita il regolamento, la distanza tra la seconda della graduatoria e la quinta fosse pari o superiore a dieci(al momento è +13) in quel caso la vice capolista accederebbe direttamente al secondo turno deioff senza giocare il primo. Il Mazzola e chi lo insegue (Colligiana, Baldaccio Bruni e Foiano a -4 da Cruciani e compagni) devono quindi cercare di ...

Turno di riposo, in Malesia, per la Nazionale italiana di Cricket , spettatrice interessata degli ultimi incontri della prima fase dei play-off della World Cup ... (oasport)

Primato Tau per numero di reti segnate in trasferta. E contro Follonica Gavorrano sogna il sorpasso: Mancano dieci gare alla fine, quarto posto in classifica, piena zona Play-off e la prima posizione, attualmente della Pianese, che dista appena sei punti e con lo scontro diretto sull’Amiata ...lanazione

Calcio terza cat.. Sestoese in ritmo. Si prende d’autorità lo scontro al vertice: Nel Girone A la capolista La Lanterna conferma il primo posto vincendo per 3-0 sul campo dello Sporting Lazzeretto. In zona Play-off la Sestoese si aggiudica lo scontro diretto casalingo contro l’Atle ...msn

BASKET. "Play-in Gold. Godiamocela». I sette avversari dell’Etrusca: Tutto pronto per il campionato "Play-in Gold" per l’Etrusca Basket San Miniato: il suo primo avversario sarà Casale Monferrato atteso al PalaCrédit Agricole domenica 3 marzo alle ore 18. Gli atri 6 av ...msn