Fazio dice no a La Tv fa 70 | Giletti | «Non mi ha risposto | sono deluso umanamente» – Tutti gli ospiti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) MassimoMassimosi dichiara rammaricato eper l’assenza di Fabioa La Tv fa 70, lo speciale sui 70 anni della televisione e della Rai, in onda mercoledì in prima serata su Rai 1. L’ex volto di La7, che si riaffaccia sulla tv di Stato dopo sette anni, parla così della mancata partecipazione del conduttore di Che Tempo Che Fa: “Io gli ho scritto, non ho mai avuto risposta e questo mi ha lasciato un po’(…) Questa è una mancanza che mi lascia amareggiato, perplesso“. Le parole di, pronunciate oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione de La Tv fa 70, rivelano una certa delusione ma anche una scarsa intesa con, dipesa –– da quando i due “battagliavano” fino ...