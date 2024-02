Valeria Marini e Alba Parietti | tutta la verità sulla lite dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Siamo caratteri forti, ma non c'è stata nessuna discussione seria tra noi due". Nel corso di Da noi... a ruota libera, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini,hanno smentito le voci di una presunta, che sarebbe avvenuta al Tale e Quale Show settimana scorsa. Prima a prendere parola è stata la: "Ho visto in diretta quanto detto da Cirilli - ha detto, riferendosi ad una frase detta domenica scorsa -. Lui ha fatto credere chissà cosa, ma in realtà tra noi non ci sono state tante discussioni. Abbiamo caratteri forti, ma io conmi diverto tanto". Lo stesso vale per la: "Il massimo della discussione è quello che avete visto in onda, perché non sapevamo chi ...