Sbanda e si schianta contro un albero | giovane al Moscati

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 18’00 di oggi 25 febbraio, sono intervenuti a San Potito Ultra in contrada Fievo per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la qualeva e finiva la sua corsaundi grosso fusto. Il ragazzo alla guida di 23 anni originario di Salza Irpina, rimaneva ferito, e i sanitari del 118 intervenuti lo trasportavano presso l’ospedaledi Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Atripalda per effettuare i rilievi di loro competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.