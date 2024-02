Sardegna | gli exit poll non ci sono | quando sapremo chi ha vinto

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nonprevistinel voto inper eleggere il nuovo governatore. In corsa i candidati Paolo Truzzu (centrodestra), Renato Soru (indipendente di centrosinistra), Alessandra Todde (Pd+M5S) e Lucia Chessa (Sardinia Resiste). Lo spoglio inizierà domani mattina (lunedì) alle 7 e si protrarrà fino alle 19. A scaldare gli animi, durante lo spoglio del 2019, fu il proprio il caos degli: diffusi la domenica alle 22 a urne chiuse, indicarono fermamente un testa a testa tra Solinas e Zedda, ma il giorno dopo il quadro si rivelò completamente opposto. Stavolta non si vuole ripetere l'errore. Quindi, non c'è altra scelta che attendere con pazienza i primi dati reali dalle sezioni di domani.

Si conferma in lieve rialzo il dato sull’ affluenza alle urne alle elezioni in Sardegna , dove i cittadini sono chiamati oggi ad eleggere il nuovo Consiglio ... (open.online)

Sardegna, sfida a 4 per il governatore: 7.45 Seggi aperti in Sardegna per le elezioni regionali. Chiamati alle urne 1 milione 447.761 cittadini. Le operazioni di voto termineranno alle 22, ma lo spoglio delle schede comincerà domani dalle 7 ...televideo.rai

Regionali Sardegna seggi chiusi: affluenza al 45,3%: Sono chiamati alle urne 1.447.761 sardi: 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne. Nel dato complessivo sono compresi anche i 112.221 elettori residenti fuori Sardegna (iscritti all’Aire) di cui ...mi-lorenteggio

Seggi chiusi alle 22 per le regionali in Sardegna: (ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Seggi chiusi alle 22 in Sardegna dove si è votato nella sola giornata di oggi per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Le operazioni di ...gazzettadiparma