Regionali Sardegna | affluenza in calo Il precedente degli exit poll

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lasceglie il presidente di Regione e rinnova il consiglio regionale. Alle 19 aveva votato il 42,1%aventi diritto, l'1,2% in meno rispetto a cinque anni fa alla stessa ora. In termini assoluti hanno deposto le schede nelle urne 610.028 su 1.447.753 elettori. A Cagliari città ha votato il 45,78%, un dato inrispetto al 48,16% di cinque anni fa alla stessa ora. L'definitiva si conoscerà dopo le 22, alla chiusura dei seggi. Domani lunedì 26 febbraio le operazioni di spoglio cominceranno alle 7 e dovranno concludersi alle 19. Circa un milione e mezzo di elettori è chiamato al voto per la scelta del governatore e per il rinnovo del consiglio regionale della. I candidati presidente sono quattro: Paolo Truzzu per il centrodestra con 9 liste (Fratelli d'Italia, Forza ...