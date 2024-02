Pro Patria-Renate oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Calcio, Serie C: Pro Patria - Renate in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Pro, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti per restare in orbita playoff ed ottenere un buon piazzamento in vista della post season. La compagine ospite, dal suo canto, cercherà di arrivare più in alto possibile in classifica così da assicurarsi una posizione di rilievo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.