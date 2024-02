Napoli | Meluso su Kvaratskhelia | “Nessuna multa | è un campione Calzona ci convince”

(Di domenica 25 febbraio 2024)esclude la: “Nessun comportamento scorretto”. E su: “Ha le competenze giuste”. CALCIOperdopo la reazione stizzita al cambio contro il Barcellona. A confermarlo è il ds delai microfoni di DAZN: “Non ha avuto nessun atteggiamento non professionale, è un grandeed era solo arrabbiato perché la sua prestazione non era all’altezza”. Kvara non ha dunque ricevuto sanzioni disciplinari, come si era vociferato.promuove invece il nuovo tecnico: “Ha vissuto da protagonista il recente passato del, sa quali corde toccare. Già dai primi ...

Cagliari- Napoli è un match fondamentale per la stagione degli azzurri: nel pre partita ha parlato il ds Mauro Meluso . La stagione del Napoli è stata molto ... (spazionapoli)

DAZN - Napoli, Meluso: "Calzona sa quali corde toccare, Kvaratskhelia non arrabbiato per la sostituzione, ma per la sua prestazione": Mauro Meluso, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Cagliari. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Calzona parte con un grosso vantaggio, ha vi ...napolimagazine

BREKALO, Rinato a Spalato. 3 assist e un gol in 4 partite: Un rendimento completamente diverso rispetto a quello avuto con la maglia della Fiorentina in cui Brekalo aveva realizzato solamente una rete, contro il Napoli al Maradona, in 18 partite.firenzeviola

Multa a Kvaratskhelia, Meluso rompe il silenzio: “Era arrabbiato”: Khvicha Kvaratkshelia è stato protagonista in settimana in Napoli-Barcellona, quando dopo la sostituzione non ha salutato Meluso. Khvicha Kvaratskhelia (LaPresse) Calciomercato.it L’attaccante ...calciomercato