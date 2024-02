Milano Fashion Week | Giorgio Armani | “Giorgia Meloni? È una donna con attributi robusti” E dedica la sua collezione “alle donne vere” | “Stufo di vedere gente in mutande in città”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024)chiude come da tradizione l’ultima giornata dellae, quando al termine della sua sfilata si siede a parlare con i giornalisti, tira le somme di questa Settimana della Moda milanese e, con grande generosità, non si tira indietro davanti a nessuna domanda. Neanche quando gli viene chiesto un parere sue sul suo governo: “Credo cheabbia dueabbastanza– dice lo stilista -. Non ce li ha, ma è come se ce li avesse. Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente, quindi non mi esprimo. Ma mi secca a volte vederla così piccolina e minuta, negli incontri formali in Europa, in mezzo a tanti signori ...