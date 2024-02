Milan-Atalanta 1-1 | gol di Leao e rigore di Koopmeiners

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024, disputato allo stadio 'Meazza' dio. Al vantaggio dei padroni di casa conal 3', rispondesual 42'. In classifica i rossoneri sono terzi con 53 punti, a 13 punti dall'Inter capolista e a 4 dalla Juventus seconda; mentre gli orobici sono quinti a quota 46, a due lunghezze dal Bologna quarto. I padroni di casa partono con il piede schiacciato sull'acceleratore e passano in vantaggio dopo soli tre minuti.sfonda sulla sinistra, salta due giocatori entra in area e calcia a giro sul secondo palo battendo Carnesecchi. Al 12' tentativo di replica da parte degli ospiti con un'azione ...

