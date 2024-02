Liti con coltellate e botte. Un ferito grave, due contusi - Liti con coltellate e botte. Un ferito grave, due contusi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tre stranieri sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti in città tra la nottata e la mattinata di ieri. L’allarme in via Croce è scattato intorno alle 10.30 di ieri mattina in seguito alla segnalazione di una lite tra due maghrebini, uno dei quali è rimastoper quella che inizialmente era sembrata una coltellata anche se nelle ore successive l’ipotesi non è stata confermata e la lesione che l’uomo, 53 anni, ha riportato potrebbe essere stata provocata da un altro oggetto contundente. Non è chiara neppure la ragione per cui i due uomini abbiano avuto l’alterco e su questo aspetto stanno indagando gli agenti del commissariato cittadino. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso perché la situazione era sembrata particolarmente, poi non è stato necessario utilizzarlo e l’extracomunitario rimasto ...

Liti con coltellate e botte. Un ferito grave, due contusi: Tre stranieri sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti in città tra la nottata e la mattinata di ieri. L'allarme in via Croce è scattato intorno alle 10.30 di ieri mattina in seguito alla ...

