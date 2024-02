Lega Pro | 28? giornata | frenano Picerno e Avellino | il Benevento può balzare al secondo posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella gare disputate oggi, solo un pareggio per, entrambe rimontate da Messina e Monterosi Tuscia. I lucani, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 (doppietta di Santarcangelo), nella ripresa su un campo inzuppato d’acqua hanno subito il ritorno dei padroni di casa, in gol con Emmausso e Zunno per il 2-2 finale. Sorte più o meno simile per l’che al “Bonolis” di Teramo, impianto dove si è disputato il match contro il Monterosi, ha dominato il primo tempo segnando però solo una rete in avvio con il bomber Patierno, poi costretto ad uscire per un problema muscolare. Neltempo, complice forse le tante energie spese in precedenza, i ragazzi di Pazienza hanno arretrato troppo il loro baricentro incassando l’1-1 di Vano all’87’ con i biancoverdi in ...