Gratta e vinci La dea bendata bacia la città . Con tre euro ne ottiene ben duecentomila

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ancora una superta a Campi nella tabaccheria numero 5, la ‘Nacchi Tabacchi’ dei fratelli Romolini (foto) in via Santo Stefano, in pieno centro storico. La seconda nel giro di pochi mesi con un tagliando acquistato fra un pacchetto di sigarette e l’altro. Era successo nel maggio dell’anno scorso, quando un uomo aveva vinto 100.000con unda 2; si è ripetuto pochi giorni fa, il 20 febbraio, quando a vincere è stata invece una donna che, questa volta con unda 3, si è portata a casa la bellezza di 200.000. Il ‘malloppo’ è stato vinto con il concorso dei ‘Numeri fortunati’, non una giocatrice abituale, ma che ogni tanto ha provato a sfidare la fortuna. E questa volta le è andata ...