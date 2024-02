Discorsi al Caminetto: Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quattro anni fa la provincia di Bergamo veniva colpita duramente dalla Pandemia. Il mese di febbraio volgeva al termine e in pochi si rendevano ancora conto di quanto la situazione stesse tendendo ad aggravarsi.Lombardo finì in cima alle cronache nazionali con il triste primato di essere diventato l’epicentro del Covid nel Nord Italia. Ospite dei nostrialal Relais San Vigilio, ildiLombardo, che nel 2020 si è trovato in primissima linea a dover gestire la drammatica situazione del suo paese. Intervista di Giorgio Dusi, realizzata al Relais San Vigilio di Bergamo