D’Aversa | «Il Lecce ci sperava Ma la forza dell’Inter è straripante!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quattro gol incassati dain-Inter, con l’allenatore dei salentini che si è espresso in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni raccolte dalla nostra inviata al Via del Mare. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Robertonel post partita di-Inter. Trentacinque minuti giocati dignitosamente ma il gol nasce da una palla persa a centrocampo. Lautaro Martinez fa una corsa di venti metri affiancato da due giocatori del, che però non mettono abbastanza la gamba per fermarlo. Non solo per trentacinque minuti ma anche all’inizio del secondo tempo. Abbiamo avuto un’occasione con cui avremmo potuto riapre la partita ma laè straripante. Se non concludi quello che crei, per questioni di ...