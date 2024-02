C’è Posta per te 2024 | Raffaella e Mariagrazia cercano il padre biologico | Video Witty

C'è Posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 24 febbraio

(Di domenica 25 febbraio 2024) A chiamare C’èper tesono stateper cercare il lorodopo cinquant’anni. Dalla Svizzera è giunto in studio un uomo che loro non hanno riconosciuto e che non si ricordava nemmeno le loro date di nascita. Il signore, però, senza dire una parola fuori posto, si è assunto le sue colpe e ha accennato la sua versione dei fatti sottolineando la sua paura più grande. L’uomo ha anche capito la rabbia delle figlie ma si è detto disponibile ad aprire la busta e a parlare con loro.Tv.