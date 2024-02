Denatalità e disagio giovanile | appunti per chi guiderà la Sardegna Parla Mazzette

Cresce il disagio giovanile, ma non c'è sostenibilità senza salute mentale. Scrive Liuzzo

(Di sabato 24 febbraio 2024) La realtà oltre alle schermaglie politiche. Che tipo di Regione si troverà a governare il prossimo presidente sardo? È questo il senso della panoramica che Formiche.net ha chiesto a Antonietta, docente dell’università di Sassari che ha recentemente contribuito a un report molto interessante in cui viene sondata la situazione sarda sia sotto il profilo della criminalità – e segnatamente in ordine allo spaccio di stupefacenti – sia sul piano del. Per cui, chiunque uscirà dalle urne domenica, come presidente di Regione, dovrà fare i conti con un contesto tutt’altro che semplice. Lei ha recentemente curato il volume “La felicità non abita più qui” che scatta un’istantanea della situazione sociale sarda, in relazione in particolare alla criminalità e allo spaccio. In sintesi, che quadro emerge? Questo volume ...