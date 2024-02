Campionati marchigiani di cross Brillano Sacen Corridonia | Cus Camerino e Civitanova

Macerata, corsa campestre: al via i campionati marchigiani, 400 atleti in gara

(Di sabato 24 febbraio 2024) Terza edizione del “CorridoMnia Park”, valido come Campionato regionale di staffette di corsa campestre, nel manto erboso del centro commerciale di. L’Atleticasi aggiudica il titolo marchigiano nella 4x2 km maschile assoluta col tempo di 26:20 grazie a Leonardo Doria, Giulio Ciarrocca, Niccolò Rossetti e Jacopo Sanginesi. Al secondo posto la Pol. Montecchio in 27:07. Successo dell’Avis Macerata in 31:16 nella 4x2 km assoluta femminile composta da Sofia Romagnoli, Meskerem Paparello, Chiara Fucelli e Ilaria Sabbatini. A seguire il Cuscon Alice Canestrini, Agnese Marucci, Sofia Porro e Emma Vincenzetti in 33:42. Neldi 3 chilometri Leonardo Storani (Avis Macerata) si impone in 9:44 su Michele Bami (Cus) in 10:03. Tra i cadetti nelle ...