Scherma | CdM spada maschile Heidenheim 2024 | Piatti e Vismara sul podio

Scherma: cdm spada, Piatti e Vismara sul podio a Heidenheim

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una grande giornata per l’Italia dellanella tappa di Coppa del Mondo di. Nella gara individuale salgono ben due azzurri sul, entrambi alle spalle del giapponese Yamada. Miglior risultato della carriera per Enrico, che si spinge fino alla finalissima dopo essere partito addirittura dai turni preliminari andati in scena ieri. Il cammino nel tabellone principale è partito con il successo per 15-9 sul tedesco Brinkmann; poi il derby vinto contro Filippo Armaleo 15-8 e negli ottavi la vittoria sulo spagnolo Pereira per 15-14 all’ultima stoccata. Con lo stesso punteggio ha superato anche i quarti ai danni del campione olimpico del 2020 Cannone, mentre in semifinale altro derby vinto contro Federico(bronzo per lui) per 15-11. Per il 21enne ...