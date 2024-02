Ricavi di Nestlé in calo | l' effetto cambio batte i rincari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il colosso alimentareha chiuso il 2023 conper 93 miliardi di franchi svizzeri, indell'1,5% sul 2022 a causa di un impatto negativo dei cambi del 7,8% e dei disinvestimenti netti dello 0,9%. La crescita organica, si legge in una nota, è stata del 7,2%, grazie a un aumento dei prezzi del 7,5% che ha compensato una crescita interna reale (rig) diminuita diminuita dello 0,3%. L'utile netto è cresciuto del 20,9% a 11,2 miliardi di franchi mentre il dividendo è aumentato di 5 centesimi a 3 franchi per azione. Per il 2024si attende una crescita organica delle vendite intorno al 4% e un moderato aumento del margine di profitto operativo sottostante. Si prevede che l'utile sottostante per azione a cambi costanti aumenterà tra il 6% e il 10%. Pienamente confermati gli obiettivi a medio termine per il ...