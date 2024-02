Biden insulta Putin | “È un pazzo giglio di pu*****” Al G20 nessun contatto tra Blinken e Lavrov

(Di giovedì 22 febbraio 2024)a un evento elettorale hato: ""Abbiamo unfiglio di pu***** comee altri, e dobbiamo sempre preoccuparci di un conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l'umanità è il clima".

Joe Biden sarebbe sempre più furibondo con Benyamin Netanyahu per la campagna militare israeliana a Gaza e con i suoi collaboratori, secondo quanto ... (ilfaroonline)

« dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di p****** come Putin e preoccuparci della Guerra nucleare , ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è ... (ilmessaggero)

Guerra Ucraina Russia, Biden insulta Putin durante evento elettorale. LIVE: Il linguaggio forte di Biden segue altre occasioni in cui ha definito il presidente russo, che ha ordinato l'invasione dell'Ucraina nel 2022, un "macellaio" e un "criminale di guerra". Biden ha ... tg24.sky

Guerra nucleare, Biden insulta Putin: «È un pazzo figlio di p******, per lui dobbiamo preoccuparci della guerra nucleare»: Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a San Francisco secondo i giornalisti al seguito. La corsa contro Trump Joe Biden è di poco in vantaggio sull'ex presidente Donald Trump secondo l'ultimo ... leggo

Guerra nucleare, Biden insulta Putin: «È un pazzo, per lui dobbiamo preoccuparci di un conflitto atomico»: «Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di p****** come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il ... ilmessaggero