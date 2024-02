Un' azienda piemontese inventa il Qr Code per i ciechi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un', Arti grafiche Parini, lancia il Qrper le persone non vedenti e ipovedenti, il Tq Braille. Presentato in occasione della Giornata nazionale del Braille e patrocinato dall'Uici (Unione italianae ipovedenti), permetterà ai consumatori con menomazioni visive di accedere alle informazioni dei prodotti attraverso l'uso del Braille. Tq Braille si compone di una cornice punzonata con la parola Qr in caratteri Braille, che circonda un Qrcollegato a una pagina web con tutte le informazioni sul prodotto, ascoltabili attraverso sistemi di screen reader come VoiceOver di Ios e Talk Back di Android. Il metodo permette così un accesso agevole a informazioni come dichiarazioni nutrizionali, istruzioni d'uso e direttive per lo smaltimento, il tutto con una stampa a punti che ...