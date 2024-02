Ucraina | due anni dopo Perché sostenere ancora Kyiv Il live-talk di Formiche

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le difficoltà incontrate sul campo dall’, con l’abbandono della città di Avdiika, dovute in parte alla mancanza di munizionamenti adeguati rispetto a Mosca, il supporto europeo con le iniziative della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen di un fondo speciale per la Difesa e di un commissario ad hoc, i timori per l’incognita Trump sulle elezioni Usa, la reazione difforme tra le forze in campo alla morte di Navalny. Il timore è che l’occidente si stia spaccando al suo interno, lasciando che Putin continui indisturbato nei suoi disegni criminali. Questi i temi al centro delorganizzato dain occasione dei duedi conflitto in, con Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, e Andrew Novo, professore di Studi Strategici presso la National ...