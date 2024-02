Pietro Genovese a processo per evasione dai domiciliari

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ stato rinviato a giudizio per l’accusa didai, il ragazzo già condannato a cinque anni e quattro mesi per la morte di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni investite e uccise dal giovane la sera del 22 dicembre del 2019 a corso Francia, a Roma,

