Milan | scelto l’arbitro per il Rennes e quello per l’Atalanta | i precedenti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilsi prepara a sfidare ilin Europa League ein Serie A:per le due sfide, iIlnon avrà tempo per pensare alla sconfitta contro il Monza: bisogna subito tornare a concentrarsi sulle prossime partite. Nel giro di pochi giorni, infatti, i rossoneri affronteranno prima ilin Europa League e poiin Serie A. Due sfide difficilissime da vincere a ogni costo. In vista delle due partite la UEFA e l’AIA hanno reso note le designazioni arbitrali per le due partite. A dirigere il playoff di ritorno di Europa League contro ilsarà il portoghese Joao Pinheiro, con Bruno Jesus e Luciano Maia come suoi assistenti. Il quarto uomo sarà invece João ...