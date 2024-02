L’Ancona corre sulle gambe di Martina Il cursore è diventato uno dei pezzi pregiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quando scatena la sua rapidità sulla fascia sinistra è difficile contenerlo. Se n’è accorta la Carrarese in occasione del primo gol del: fuga e assist di Alessandropennellato da sinistra per il gol di Energe. Le sferzate delclasse 2000 sulla corsia laterale delstanno diventando un ingrediente insostituibile per le prestazioni dei dorici e il giocatore salentino si sta confermando uno dei giocatori che fanno parte dell’asse portante della squadra di Colavitto:sta bene e vederlo giocare come ha fatto contro la Carrarese non solo è un piacere ma è anche un’arma di grande efficacia per la squadra. Sein certi uomini pecca di qualità, questo sicuramente non vale per Alessandro: arrivato ad Ancona nell’estate ...