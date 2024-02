Anche gli automobilisti saliranno sui trattori

Bergamo . Non basta più il cordoglio, non sono più sufficienti i soli appelli e le parole di denuncia: per chiedere più sicurezza sul lavoro è ... (bergamonews)

La tentata rapina il 29 marzo del 2023 in via Reggia di Portici: l' ingegnere venne ferito alle gambe. dopo quasi un anno è stato arrestato un ... (fanpage)

Julian Assange, oggi il verdetto sull'estradizione in Usa: Grande attesa per la decisione dell'Alta Corte britannica sul cofondatore di Wikileaks Qual è il destino di Julian Assange A decidere se il cofondatore di Wikileaks finirà i suoi giorni nella cella d ...

Riso Selvatico Recensione Di Professionisti Della Nutrizione: Iyanuoluwa Oyetunji: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni.Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South AfricaBenefici Il ...

Chi è Julian Assange, perché è in prigione e cosa rischia ora: La scheda. Il fondatore di Wikileaks, il sito che nel 2010 pubblicò documenti riservati di istituzioni e autorità mondiali, è accusato dagli Stati Uniti di ...