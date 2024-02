ROH | Danhausen tornerà in azione questa settimana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 febbraio 2024) Con pochi fan al seguito e senza fare troppo rumore, la ROH prosegue comunque la sua regolare programmle senza particolari intoppi. Ethan Page e Athena sono, al momento, i top name coinvolti nell’episodio dima ci sarà anche un atteso ritorno. Very nice, very evil Come annunciato sulle paginen social della compagnia,a lottare su un ring della ROH dopo quasi 3 anni dall’ultima volta. Il suo avversario sarà Brandon Cutler. .@AD returns to Ring of Honor for the first time since 2021 and is in singles action against Brandon Cutler (@BranCutler)Watch Thursday Night #ROH TV on #HonorClub at 7/6c pic.twitter.com/LohVdMcSN5— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) February 20, 2024