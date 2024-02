Il gagliardetto dell’Arsenaltaranto | gli “Arsenalotti”

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) IlGli “” è un termine utilizzato per indicare gli operai di un arsenale militare. Nel nostro caso, però, è immediato il connubio tra una delle favole calcistiche nazionali (l’Unione Sportiva Arsenaltaranto) che s’intreccia, appunto, con l’arsenale militare navale locale. Nel dettaglio, questa storia nasce esattamente nel 1947 quanto avviene la fusione tra due squadre. Da una parte l’Unione Sportiva Arsenale che aveva assunto tale denominazione nel 1944 ed aveva radici in un’altra squadra intitolata a Pietro Resia nonchè l’Associazione Sportiva Taranto. In virtù di tale sinergia il nuovo club, che assume la denominazione di U.S. Arsenaltaranto, centra alla prima stagione sportiva il migliore risultato mai raggiunto da una formazione tarantina giungendo terza nel girone C di serie B. Quei ...