Lite in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Grazia Sambruna | “Sei prevenuta | non sei obiettiva” VIDEO

Dopo 15 anni , i membri de Il Volo mostrano per la prima volta un lato inedito della loro convivenza lavorativa: durante una diretta per Radio Number ... (donnapop)

Scintille tra Barone a Ginoble in un programma radiofonico "Ora mi sono rotto un po' le scatole". Da "quindici anni, si può parlare sempre per tutti ... (sbircialanotizia)

Il Volo, la lite in diretta: "Mi sono rotto...": Scintille tra Barone a Ginoble in un programma radiofonico "Ora mi sono rotto un po' le scatole". Da "quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, ...

Grande Fratello, Perla Vatiero smascherata: è vera la teoria della strategia del branco contro Beatrice Luzzi: ... Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni hanno avuto un acceso confronto a causa della lite che c'era ...negato la presenza di una strategia all'interno del loro gruppo e che tale strategia sia diretta ...

"Parla per te", scontro post Sanremo in diretta radio tra i membri del Volo: Durante l’intervista radiofonica a Radio Number One a rappresentare Il Volo c’erano Piero Barone e Gianluca Ginoble vista l’assenza di Ignazio Boschetto. Il duo si è reso protagonista di una lite in d ...

Guenda Goria, il gender reveal in diretta tv. La reazione inaspettata: «L'ho sognato, ma fino all'ultimo ho sperato il contrario»: Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano annunciato l'arrivo del loro primo figlio - «un miracolo dopo la malattia, non ci speravamo più» - da Caterina Balivo a La volta ...

Picchia la compagna al culmine dell’ennesima lite, arrestato a Corigliano Rossano: I carabinieri hanno bloccato in flagranza un cittadino bulgaro dopo la segnalazione della donna al numero di emergenza 112 ...