Cina | attiva risposta emergenza di livello IV per gelo in Hubei | Hunan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pechino, 07 feb – (Xinhua) – Il ministero per la Gestione delle Emergenze e un altro dipartimento governativo ieri hannoto unadinazionale diIV per i disastri causati da basse temperature, pioggia, neve enelle province centrali cinesi delloe dello. Il ministero ha dichiarato che dovrebbero essere compiuti sforzi per guidare i governi locali nel fornire assistenza alle persone colpite da disastri causati dal maltempo, sottolineando che sono state assegnate squadre per garantire la fornitura di energia elettrica e per spalare neve e ghiaccio. Laha inviato alla provincia dello20.000 articoli di soccorso per i disastri, tra cui trapunte imbottite di cotone. (Xin) ...