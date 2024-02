Greta Orsingher | ecco chi è la nuova fidanzata di Lazza ed ex di Fedez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Era lo scorso settembre quando si iniziò a vociferare della fine della storia d’amore, dopo bene tre anni di relazione, trae Debora Oggigioni, la storicadi Jacoporini. Tuttavia, adesso, il cantante di Cenere sembra aver ritrovato la serenità. Lafiamma del rapper sarebbe, giovane modella e influencer, nota nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, ad un amico dirini,. La giovane modella e influencer è un volto noto nel mondo dello spettacolo avendo alle spalle anche alcune esperienze in televisione. Tra il 2012 e il 2013, infatti, ha partecipato al reality La Scimmia Pensa; nel 2017, invece, è scesa nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Marco Cartasegna. A far discutere, ...