Sessismo all’Accademia di Modena | sotto accusa un ufficiale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) per violenza privata, body shaming,, minaccia e abuso di autorità Il tenente colonnello Giampaolo Cati, 45 anni, all’epoca dei fatti capo del centro ippico militare dell’Accademia di, èto di violenza privata, body shaming,, minaccia e abuso di autorità nei confronti di 11 militari, sette uomini e quattro donne palafrenieri delle scuderie. Le accuse riguardano fatti avvenuti tra il 2019 e il 2021. Secondo la Procura di, Cati avrebbeposto i suoi subalterni a comportamenti persecutori, umilianti e intimidatori. In particolare, èto di aver: Fatto commenti sessisti e denigratori sull’aspetto fisico dei suoiposti; Assegnato compiti punitivi e umilianti, come lavare i genitali dei cavalli; Minacciato ...