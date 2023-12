Ultime Notizie Roma del 05-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da medioriente prosegue l’offensiva di Israele nella striscia di Gaza con l’Impiego di numerosi carri armati soprattutto al sud secondo l’esercito israeliano almeno 15.000 palestinesi sono morti durante i combattimenti dal 7 ottobre di cui circa 5 mila sono le autorità palestinesi precisano che il 70% delle vittime sono donne e bambini lo ammette ricevuto notifica delle forze di difesa israeliane di rimuovere Rifle riforniture dei due magazzini medici nel sud della entro 24 ore perché le operazioni in terra gli renderanno inutilizzabili lo stato ebraico però smentisce troppi civili innocenti sono stati uccisi a Gaza ferma il consigliere per la sicurezza americana Jack Sullivan secondo il portavoce dell’esercito italiano il rapporto di due civili palestinesi morti nella ...