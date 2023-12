Pomezia | armato di coltello aggredisce una donna in ascensore

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 dicembre 2023), 5 dicembre 2023 – I carabinieri della Compagnia dihanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni, gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e rapina. Più nel dettaglio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione della criminalità diffusa, transitando davanti al “Centro commerciale Cavour”, notavano un motociclo con il motore acceso ed il casco poggiato sulla sella. Insospettiti dall’assenza del proprietario, si appostavano attendendo l’arrivo del soggetto, verificando come lo stesso si fosse appena reso responsabile di un furto di bottiglie di alcolici all’interno del supermercato. Condotto in caserma e sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 anelli, che lo stesso aveva occultato nel calzino che indossava, poi riconosciuti ...