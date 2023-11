Sommer | «Juventus concede poche occasioni! Bravi a rimontare»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023)-Inter è terminata con il punteggio di 1-1. Un risultato che lascia invariati gli equilibri in vetta. Le parole dinel post-partita di Sky Sport DIFESA – Questa l’analisi di: «È stata una partita molto tattica. Nel primo tempo abbiamo concesso il primo gol contro unache è brava a difendere, nonmolte occasioni agli avversari. È stato importantenel primo tempo, nel secondo tempo invece tanto possessooccasioni. È comunque un buon punto per noi. Favorita? Io devo dire al momento non conta. Non importa. Alla fine saarà la squadra che continuerà ad andare in questo modo che avrà la meglio. Andiamo passo dopo passo e migliorare» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...