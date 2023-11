Fedez e Belen Rodriguez | ecco quando andranno a Domenica In | le news sulle interviste con Mara Venier

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 26 novembre 2023) Nel corso della giornata di oggi è andata in ondaIN in versione ridotta. Per questo motivo ledisono “saltate” nonostante la grande attesa che avevano già generato.In Main onda? Presto detto. L’indiscrezione arriva dai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.