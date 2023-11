(Di lunedì 20 novembre 2023) Scontro auto - moto in via della Cava. La giovane, 18 anni, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Livorno

Incidente a Rosignano, ragazza in gravi condizioni

Scontro auto - moto in via della Cava. La giovane, 18 anni, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Livorno

Incidente a Rosignano, ragazza in gravi condizioni LA NAZIONE

Incidente a Rosignano tra auto e moto: grave ragazza di 18 anni Il Tirreno

Incidente a Rosignano, ragazza in gravi condizioni

Scontro auto-moto in via della Cava. La giovane, 18 anni, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Livorno ...

Pallacanestro. Il Vela non si piega. E il Rosignano soffre

Vela Viareggio: Albizzi 9, Ghiselli 12, Giannecchini 2, Taylor 6, Simonelli L. 11, Romani, Plaia 1, Tomei, Bo 16, Loper Siera 2, Biagiotti 5, Simonelli F. All. Bonuccelli N. Rosignano: Ticà 14, Mane, ...