Fiocco rosa in casa Inter | è nata Asil | figlia di Calhanoglu

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’, in attesa della sfida allo Stadium contro la Juventus, festeggia la nascita di una piccola tifosa nerazzurra. Infatti, nelle scorse ore è arrivato il, inper la nascita della sua. Il centrocampista turco nella pausa delle nazionali aveva chiesto e poi ottenuto da parte di Vincenzo Montella, ct della Turchia, il permesso di tornare a Milano per stare insieme alla moglie per la nascita imminente. Il nome scelto per la nuova gioia inè stato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakan) SportFace.