“In manovra zero investimenti sulla giustizia” | la denuncia delle toghe progressiste L’appello a Nordio | “Meno polemiche e più assunzioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Di parole sull’esigenza di velocizzare i processi, Carlone spende a quintali a ogni occasione. “Laritardata è unanegata. La gran parte dell’intervento programmatico del mio ministero è dedicata all’efficienza“, ha detto per l’ennesima volta venerdì, ospite del congresso di Magistratura indipendente (la corrente conservatrice che esprime quasi tutti i suoi dirigenti in via Arenula). Quando si tratta di trasformare gli annunci in testi di legge e risorse, però, il Guardasigilli perde tutta la sua grinta rivoluzionaria. L’ultima dimostrazione è la bozza dellaper il 2024, in cui i fondi stanziati inper far funzionare meglio lanei prossimi anni ammontano… a. Arlo è Area, la ...