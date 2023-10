Sean McGirr è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen

(Di martedì 3 ottobre 2023) Seánè ildi. A pochi giorni dalla sfilata d’addio di Sarah Burton, Kering e la maison inglese annunciano il suo erede. Nato a Dublino e laureatosi alla Central Saint Martins di Londra come il fondatore del brand Lee(dove ha conseguito un Master of Arts in Fashion nel 2014),è stato in precedenza responsabile del ready-to-wear presso JW Anderson. Nel suo curriculum anche esperienze negli uffici creativi di Uniqlo e Parigi dove ha lavorato insieme a Christophe Lamaire alle collezioni maschili; come assistente presso Burberry e Vogue Hommes Japan e come stilista per la linea donna di Dries Van Noten ad Anversa. Gianfilippo Testa, CEO di Alessandro ...

Hire an unknown Now, just days after Burton took her final bow at Paris Fashion Week, our questions have been answered. Seán McGirr will succeed Burton as the creative head of McQueen. “With his ...Dopo i rumors del pomeriggio, è arrivata infatti dal gruppo e dalla casa la conferma che a prendere il posto di Burton, per 13 anni allo stile della maison (vedere MFF dell’11 settembre), sarà Seán ...